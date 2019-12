Incêndio em veículo na Linha Vermelha na manhã do Natal

Rio - A manhã de Natal começou com um incêndio em um veículo, na Linha Vermelha, no sentido Centro, altura do Caju. A via segue a ser totalmente interditada, mas foi liberada por volta das 8h.



Os Bombeiros, CET-Rio e PM atuaram no local. Não houve feridos. A partir das 08h30, os dois sentidos da Linha Vermelha não apresentavam mais retenções.