Barcas aumenta intervalo das linhas e reduz viagens

Rio - A concessionária CCR Barcas informou que por decisão judicial, a partir de 2 de janeiro de 2020 haverá alterações na linha Arariboa-Praça XV nos intervalos com duração de 15 minutos entre as viagens, no horário de rush (6h30 às 10h10 e das 16h30 às 20h10), e não mais os 10 minutos anteriores.



A CCR Barcas cita que as mudanças vão reduzir o impacto da crise financeira e adequar a oferta para demanda existente. A Agestransp, reguladora do serviço, explica que não foi informada e nem que as mudanças estão confirmadas.



A linha Cocotá x Praça XV, a partir do dia 30 de dezembro, vai operar nos horários 05h50, 07h10 e 09h. Praça XV x Cocotá será às 13h40, 17h, 18h50 e 20h10.



Na linha de Paquetá, nos dias úteis, haverá parada no Cocotá, antes da chegada ao Centro do Rio, em três horários: 05h, 06h20 e 08h10. O aumento no tempo da viagem será de 40 minutos. Nos demais horários a circulação será direta até a Praça XV. Houve uma redução de 33 para 20 viagens.

Aumento de tarifa



A partir do dia 12 de fevereiro, a CCR Barcas vai aumentar o valor da tarifa. Nas linhas sociais, o preço vai de R$ 6,30 para R$ 6,50. A linha Praça 15-Charitas vai de R$ 17,60 para R$ 18,20. Os valores foram autorizados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes (Agetransp).