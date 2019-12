Cartão especial do metrô para o Réveillon a partir de quinta só na Carioca

Rio - Quem ainda não comprou o cartão especial de Réveillon do metrô tem que se apressar. A partir desta quinta-feira, os bilhetes serão vendidos apenas na estação Carioca, das 10h às 21h. Ainda há cartões disponíveis para todas as faixas de horário. A venda acontecerá até o fim do estoque ou até o início da operação especial, às 19h do dia 31.

O cartão de ida e volta custa R$ 9,20. Já os cartões somente de ida ou de volta custarão R$ 4,60, o mesmo valor da tarifa. Cada cliente tem o limite de compra de até dez cartões.

A operação especial de Réveillon vai começar às 19h da terça-feira, e termina às 7h da quarta-feira. Durante esse período, não serão aceitos os cartões unitário, pré-pago e Giro do metrô, nem os cartões da RioCard e o pagamento por aproximação (NFC) - exceto nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, onde esses meios serão aceitos até as 23h59 da terça-feira.

Durante a operação especial de Réveillon, entre 19h e 7h, os trens da Linha 2 vão circular da Pavuna a General Osório. As linhas 1/4 vão manter o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico. A estação Cardeal Arcoverde ficará aberta apenas para desembarque das 19h às 23h59 do dia 31.



Entre 0h e 7h de 01/01, o embarque de passageiros será realizado apenas pelas estações Jardim Oceânico, General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, exclusivamente com o cartão especial de Réveillon. As demais estações do sistema ficarão abertas apenas desembarque.