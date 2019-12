Lutador de jiu-jitsu é encontrado morto em Rocha Miranda

Rio - Um lutador de jiu-jitsu, identificado apenas como Natan, foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira, vítima de acidente de trânsito, segundo a Polícia Militar, na Rua Doutor Bicalho, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio, próximo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.



Segundo testemunhas, o homem teria caído da garupa de uma moto, mas o condutor do veículo sumiu. Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) estiveram no local para aguardar a chegada dos bombeiros.