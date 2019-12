Miliciano morre durante troca de tiros no quintal de casa

Rio - Uma troca de tiros, na madrugada desta quarta-feira, acabou com a morte de Pedro Henrique Silva da Conceição, de 25 anos, em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com testemunhas, Pedro Henrique seria miliciano da localidade de Piabas e entrou em confronto com outra pessoa, por volta das 2h, no quintal de sua casa. Ele morreu na hora.

Policiais militares do 24º BPM (Queimados) foram acionados e chegaram ao local por volta das 5h. Lá, eles encontraram o corpo de Pedro Henrique com várias marcas de tiro.

Os agentes isolaram a área e acionaram a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que fez a perícia no local. O corpo do miliciano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

Ainda não há informações sobre o que levou ao confronto armado.