Casal baleado diz à polícia que autores usavam gorros de Papai Noel

Um casal de jovens foi baleado na madrugada desta quarta-feira (25) no Parque Santa Helena, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro por um grupo de atiradores que usavam gorros de Papai Noel.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem de 24 anos e a mulher de 21 contaram aos agentes que estavam na frente de casa, na Rua General Estilac Leal. Eles conversavam conversando com outro casal quando seis pessoas usando gorros do bom velinho passaram em três motos e atiraram contra eles.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado (HFM) e o estado de saúde delas é estável. O homem foi atingido no braço e a mulher, em uma das pernas.

Nenhum suspeito foi preso e o caso é investigado na 146ª DP (Guarus).