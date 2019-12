Entregador é morto após ser confundido com traficante em São Gonçalo

Rio - Um entregador foi morto após ser confundido com um traficante no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na tarde da última quarta-feira (25). A vítima foi identificada como Michel de Oliveira Silveira e tinha marcas de tiros nas regiões da cabeça, costas e pernas.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para a ocorrência. Chegando ao local, os policiais encontraram um homem atingido, já sem vida. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi acionada para perícia.

De acordo com familiares da vítima, Michel era morador do Rocha, comunidade dominada pelo Comando Vermelho (CV), e teria ido a comunidade da 590, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), para visitar a mãe. Ao chegar no local, o entregador teria sido confundido por traficantes da localidade, que ordenaram sua morte.

O corpo da vítima foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. Não há informações sobre o horário de sepultamento.