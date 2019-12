Fuzil de PM dispara e atinge viatura e colega em Costa Barros

Rio - O fuzil de um policial militar disparou e atingiu a viatura e outro agente na manhã desta quinta-feira. A equipe do 41º BPM (Irajá) estava baseada na Estrada do Botafogo, em Costa Barros, Zona Norte do Rio. De acordo com o relato dos policiais, o armamento de um dos militares disparou acidentalmente no interior da viatura, ferindo por estilhaços o rosto de outro agente.

O ferido foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros, sendo encaminhado em seguida ao Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, onde foi medicado e liberado.

A arma será periciada pelo Centro de Criminalística da Polícia Militar (CCRIM). O caso foi registrado 2ª Delegacia de Polícia Judiciária (DPJM) que investiga o caso.