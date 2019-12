Moradores de Paquetá recorrem contra a CCR Barcas por mudança em linhas

Rio - Moradores de Paquetá entraram nesta quinta-feira com uma ação na Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor, do Ministério Público do Rio (MPRJ), contra as mudanças nas linhas Paquetá, Cocotá e Arariboia das barcas. Apesar de já ter sido protocolada, a ação só será julgada pelo MPRJ no dia 7 de janeiro, devido ao recesso.

As mudanças começam a valer para Paquetá e Cocotá no próximo dia 30 e, para Arariboia, no dia 2. A notícia já tira o sono dos passageiros que usam o transporte diariamente. A professora Alessandra Bruno, de 42 anos, relata que a alteração vai prejudicar o acompanhamento que a filha de 7 anos faz na escola, no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio.

"Minha filha é autista e tem atendimento especial na escola, faz tratamento com mediadora, temos uma dinâmica de vida organizada. Como eu faço? Vou colocar em qual escola? Eu gosto de morar em Paquetá e ela estudar onde quiser. É um direito que a minha filha tem", desabafou a professora, que também pretende protocolar uma ação na Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude.

A Agetransp informou que foi notificada ontem, pela CCR, sobre as alterações, mas ainda não recebeu a demanda da Justiça.