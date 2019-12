Arraial do Cabo está sem coleta

Com a cidade cheia por conta do verão e das festas de final de ano, Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, sofre com o acúmulo de lixo nas ruas. A coleta foi suspensa, segundo a companhia Ecomix, porque a prefeitura não realiza os pagamentos pelo serviço há quatro meses.

A empresa acusa a prefeitura de dever mais de R$ 2,6 milhões, acarretando na greve dos funcionários, no início da alta temporada.

A Ecomix chegou a recorrer à Justiça para conseguir o pagamento imediato de R$ 789.833,99, que representam 30% dos serviços de coleta de lixo, coleta de lixo hospitalar, varrição e locação de equipamentos, para que a atividade fosse normalizada. Na audiência, no último dia 19, foi determinado que a prefeitura teria até o dia 23 deste mês para apresentar o cronograma de pagamento de todo saldo em aberto.

Em nota, a Procuradoria Geral do Município informou que a prefeitura está cumprindo o que foi estabelecido em juízo, de acordo com o cronograma de pagamento apresentado, em que duas notas já foram quitadas no dia 24 deste mês, no valor de R$ 515.300,75, uma vez que a prefeitura disse em juízo que não conseguiria pagar o valor requerido de imediato. A prefeitura também informou que já notificou a empresa para que o serviço seja restabelecido imediatamente.