Prefeitura do Rio tem que quitar nesta sexta-feira o 13º

Rio - A Prefeitura do Rio mantém para esta sexta-feira a previsão de pagamento da segunda parcela do 13º salário para os servidores que ganham acima de R$ 3 mil. Hoje também está previsto o pagamento de R$ 20 milhões para a Ciclus Ambiental, empresa responsável por transportar o lixo da cidade do Rio para aterros sanitários.

Ontem a prefeitura deveria ter quitado R$ 4 milhões em dívidas com a Ciclus. Caso a empresa suspenda os serviços por falta de pagamentos, a capital suportaria apenas 3 dias sem o recolhimento do lixo.

Próximo salário

Segundo o RJTV, o pagamento dos salários dos servidores do município está previsto para cair nas contas no dia 8 de janeiro. Já o pagamento de funcionários do estado, que o governo chegou a cogitar antecipar, ficará mesmo para o 10º dia útil do mês, no dia 15 de janeiro.