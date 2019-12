Rio - Um homem mantém, no início da manhã desta sexta-feira, uma mulher refém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, ele a ameaça com uma faca na Alameda Pasteur, no bairro Jardim Primavera.

Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados e estão no local para fazer as negociações.

Até o momento não há informações sobre o motivo do sequestro.

Em atualização...