Vídeo: traficantes apontam fuzil para blindado da PM durante operação em Madureira

Rio - Circula nas redes sociais um vídeo com traficantes apontando um fuzil em direção a um blindado da PM durante uma operação policial em Madureira, na Zona Norte do Rio. As imagens foram gravadas na manhã desta sexta-feira, durante a ação, que é feita pelo 9º BPM (Rocha Miranda), na comunidade da Serrinha.

O vídeo foi feito pelos próprios criminosos, que estão bem depois de uma barricada montada pelo tráfico de drogas local.

Nas imagens, ouve-se uma comunicação feita por um radiotransmissor. "Pra mostrar serviço", um traficante resume a presença do blindado na região. "Aponta, aponta", outro pede, sobre o fuzil que é segurado por um deles; assista!

Traficantes apontam fuzil para blindado da PM durante operação em Madureira



Sobre a operação, a Polícia Militar informa que, até o momento, não há prisões, apreensões ou possíveis feridos em confrontos.