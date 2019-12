Dutra estima que mais de 480 mil veículos devem deixar o Rio e São Paulo no feriado

Rio - A expectativa da concessionária CCR NovaDutra é que o tráfego na rodovia aumente no período da tarde desta sexta-feira para o feriado do Ano Novo. Para o feriado de Ano Novo, a previsão é um aumento no volume de tráfego na rodovia entre esta sexta-feira e sábado, tanto no trecho paulista como no trecho fluminense da via Dutra. É esperado que 300 mil saiam da capital paulista para o feriado de Ano Novo e de 180 mil do Rio.

A Concessionária informa os trechos com obras 24 horas e restrição de tráfego. Nestes locais, o motorista deve reduzir a velocidade e respeitar a sinalização existente.



Km 127 da pista sentido Rio de Janeiro, em Caçapava – obra no canteiro lateral, interdição de curta duração no acostamento para entrada e saída de veículos.

Km 138 da pista sentido São Paulo, em São José dos Campos – obra realizada por terceiros, com interdição do acostamento.

Para auxiliar os usuários durante a viagem, a Dutra será inspecionada por mais de cem viaturas e 500 profissionais. Entre eles, médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência, que estarão 24 horas à disposição dos usuários, em regime de revezamento, distribuídos em 11 bases operacionais ao longo da via.