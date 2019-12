Suspeitos em moto atiram contra PMs do Choque em Botafogo

Rio - Dois suspeitos que estavam de moto foram presos depois de atirarem contra uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), no início da manhã desta sexta-feira. De acordo com a PM, os agentes abordaram Wesley e Vinícius, como foram identificados, na Rua Sorocaba, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, depois que perceberam os dois em atitude suspeita, por volta das 6h30.

Com a aproximação dos policiais, os suspeitos entraram no Túnel Rebouças pela contramão, atirando contra os militares. Eles estavam a bordo de uma Honda CB Twister cinza, com uma pistola Canik calibre 9mm.

Os homens seguiram pelo Elevado Paulo de Frontin até a Rua do Bispo, onde caíram no chão. Foi quando os dois foram capturados.

Presos, eles foram levados para uma UPA da região e depois seguiram para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado.