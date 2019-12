Começa o vaivém de Ano Novo nas saídas e chegadas ao Rio

Rio - O Ano-Novo já está batendo à porta e o fluxo de pessoas que saem e chegam ao Rio começa a aumentar. Entre 19 de dezembro e 6 de janeiro, cerca de 1 milhão de pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio, "um número 5% maior que no ano passado", ressalta Beatriz Lima, porta-voz da rodoviária. Somente ontem 29 mil pessoas saíram da cidade e outras 26 mil chegaram. Serão disponibilizados 30 mil ônibus, sendo 10 mil extras. Os destinos mais procurados são as regiões dos Lagos, Serrana, Costa Verde e interior do estado. Há também muita procura por Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, de onde também chegam muitos turistas. Quem decidiu viajar de última hora não precisa se preocupar, porque ainda há passagens, que podem ser consultadas no site da rodoviária. Quanto mais cedo garantir as passagens, maior a chance de achar promoções. Para os motoristas, haja paciência. Entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro, a expectativa é que 2 milhões de veículos atravessem a Ponte Rio-Niterói. Em direção à Região dos Lagos, o maior fluxo esperado se concentra de ontem a hoje, quando cerca de 194 mil veículos cruzarão a via. Já no sentido Rio, é esperado maior fluxo nos dias 1º e 2 de janeiro, com cerca de 183 mil veículos rumo à capital. O Pier Mauá também vai receber grande movimentação de pessoas a partir da próxima segunda-feira, com a chegada dos transatlânticos MSC Musica, Costa Pacífica e o internacional Azamara Pursuit. No dia 31, haverá um fluxo de aproximadamente 10 mil pessoas no píer. Além de permitir que turistas conheçam a cidade, na véspera de Ano-Novo os navios partem para assistir à virada do ano em Copacabana. Atenção Fim de ano é quando mais ocorrem roubos em estradas, rodoviárias e aeroportos. O especialista Rogério Rodrigues, do Grupo GR, dá dicas de segurança. Aeroportos e rodoviárias Nas estradas

Dinheiro

Ao volante Dirija com os vidros do carro fechados e portas travadas. Nunca encoste demais no carro da frente. Evite grandes saques em caixas eletrônicos. Se necessário, olhe em volta e retire um valor menor. Manutenção do veículo em dia evita ter que parar em locais inseguros. Não se descuide de bolsas e mochilas em momento algum. Olho vivo!

O Viradão da Ordem Pública, promovido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), começou a intensificar nesta sexta-feira a fiscalização do comércio, trânsito e transporte nas orlas das zonas Sul e Oeste, pontos turísticos, rodoviárias e aeroportos. Com apoio da Guarda Municipal, coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) e Especial de Transporte Complementar (CETC), de órgãos municipais, além da Polícia Militar, a força-tarefa vai atuar 24 horas por dia até o próximo dia 3.



Também para atender as demandas do Réveillon, a Coordenação Especial do Programa Rio+Seguro vai funcionar temporariamente direto da base operacional na Praça Serzedelo Correa, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A Cfer vai atuar com 40 reboques leves e dois pesados e um agente ficará baseado no Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova, no Centro do Rio, para agilizar o atendimento a demandas de estacionamento irregular.



O Centro de Comando e Controle Móvel da GM, vai ficar estacionado na Avenida Atlântica, esquina com a Rua do Peru, e terá acesso às imagens das câmeras da prefeitura. O efetivo da Guarda vai trabalhar nas ações de ordenamento urbano, fiscalização do trânsito e do programa Lixo Zero, e para coibir pequenos delitos. Em duas ações, os agentes vão atuar para coibir a ocupação irregular da faixa de areia com estruturas fixas e depósitos de ambulantes, além da segregação ou loteamento de área pública, e realizar o rescaldo, com a retirada de barracas, acampamentos e estruturas irregulares, para liberar a faixa de areia para uso dos banhistas.



Uma equipe lúdica do Grupamento de Ronda Escolar fará a distribuição de pulseiras para identificar crianças no dia 31, das 14h às 18h, na Avenida Atlântica, altura da Avenida República do Peru.

