Cariocas e turistas terão mais uma semana para curtir a Árvore da Lagoa

A Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, permanecerá por mais uma semana na paisagem do Rio. Assim, cariocas e turistas poderão conferir a atração até o próximo domingo, dia 12. Para evitar transtornos, a prefeitura orienta que a melhor opção para chegar até o local é utilizar o transporte público. A CET-Rio manteve o esquema especial de trânsito.

Para os espectadores que vão de metrô, é possível chegar à Lagoa pelas estações General Osório (acesso E) e Jardim de Alah. Além do metrô, mais de 30 linhas regulares passam pela área do evento, vindas de todas as regiões da cidade.

Para os motoristas, o estacionamento permanece proibido em todo o entorno da Lagoa até o dia 12. A área é monitorada pelo Centro de Operações Rio (COR). Agentes dos grupamentos especiais de trânsito da Guarda Municipal — Tático Móvel e de Operações Especiais — mantêm o mesmo esquema de atuação.

Antes prevista para ser desmontada hoje, a Light, patrocinadora da Árvore da Lagoa, resolveu estender o período de exibição. Segundo Ana Marta Veloso, presidente da Light, investir na atração é investir no Rio e não existe presente melhor para a cidade e seus clientes.

"A Árvore do Rio Light é o nosso presente para todos que acreditam que a cidade é lugar de gente que brilha, que luta e que acredita no futuro", afirma Ana Marta. A ação é parte das comemorações dos 115 anos da Light, que são celebrados agora em 2020. O patrocínio no valor de R$ 11 milhões foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.