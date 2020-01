Torcedores do Flamengo terão a oportunidade de registrar na pele a paixão pelo time durante a 8ª Tattoo Week Rio. O evento vai promover o concurso 'Declare seu amor pelo Flamengo', em homenagem ao Rubro-Negro.

A logomarca CRF será tatuada pelo tatuador carioca Gustavo Gomes, que já tatuou vários jogadores do time. A declaração de amor pelo Flamengo, de no máximo três linhas, deve ser escrita no post do instagram da Tattoo Week, no perfil @tattooweek. As 15 frases mais curtidas ganharão a tattoo.