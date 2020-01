Idosa morre ao ser atingida por bala perdida no quintal de casa

Rio - Uma idosa morreu, na manhã desta deste domingo, depois de ser atingida por uma bala perdida, quando estava no quintal de casa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. O caso aconteceu por volta das 9h30 no bairro Arsenal. A mulher foi atingida no peito por um tiro de pistola calibre 380.

Lisete Pereira, de 78 anos, chegou a ser socorrida no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, ela já deu entrada na unidade sem vida.

O corpo da idosa foi encaminhado ao IML de Tribobó, onde familiares estiveram, na manhã desta segunda-feira. Ainda não há informações sobre a origem do disparo que a atingiu.

O sobrinho e afilhado da vítima, Maurício Pessanha, 54, disse que no momento em que Lisete foi atingida, um neto de 12 anos dormia na casa dela. "Nunca é bom perder quem você ama", lamentou o motorista de ônibus.