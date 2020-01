PM faz operação no Complexo da Maré

Rio - Policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) realizam, na manhã desta segunda-feira, uma operação nas comunidades Vila do João e Conjunto Esperança, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Em páginas de moradores da região não havia até 8h relatos de tiros nas comunidades. A ação da PM conta com o apoio de ao menos um blindado. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.

Outras operações

A Polícia Militar realiza operações em outras comunidades do Rio. Em Rocha Miranda, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) fazem uma ação no Morro Faz Quem Quer. No Centro do Rio, há relatos de tiroteio no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa.

Também há operação do 41º BPM (Irajá) nas comunidades Vila Aliança e Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste. O aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou tiroteio nas localidades Progresso, Zâmbia, Sudão e Manilha por volta das 6h.