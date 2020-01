Homem mata a própria filha de um ano a facadas e deixa a esposa ferida

Rio - Um homem matou, na tarde deste domingo, a própria filha a facadas e feriu a esposa em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Alexandre Gomes, de 35 anos, foi preso em flagrante logo após ter esfaqueado Maria Júlia Cabral de Almeida, de um ano e 11 meses, e a mulher, identificada como Sabrina, 35.

Maria Júlia foi ferida no pescoço e a mãe na mão esquerda. Elas foram socorridas por populares no Hospital Municipal de Tamoios. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Sabrina.

Faca usada no crime - Reprodução / Internet

De acordo com testemunhas, Alexandre faz uso de medicação controlada, teve um surto e estava alcoolizado no momento do crime. Ele foi imobilizado e agredido por vizinhos do bairroe foi preso em flagrante por policiais militares.