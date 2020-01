Quatro suspeitos são presos em operação no Complexo da Maré

Rio - Quatro suspeitos foram presos durante uma operação da Polícia Militar realizada desde a manhã desta segunda-feira, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, seis carros roubados foram recuperados. Os policiais apreenderam 1.200 munições calibre 5,56; 160 munições calibre 32; 150 munições calibre 7.65; 74 munições calibre 22; 10 munições calibre 7.62; 178 papelotes de maconha; um rádio comunicador; uma base para carregamento de rádios; um notebook e três telefones celulares.

A ação conta com policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM).

Em páginas de moradores da região não havia até 8h relatos de tiros nas comunidades. Entretanto, às 4h55 e 9h20 houve tiros na Baixa do Sapateiro e às 10h na Nova Holanda, ambas também na Maré, de acordo com o aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ).