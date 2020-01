SuperVia irá distribuir de graça mais de 130 mil bilhetes

Rio - A SuperVia irá distribuir gratuitamente, nesta terça-feira, a partir das 6h, 130.440 bilhetes (65.220 pares) para passageiros dos ramais Deodoro, Santa Cruz, Japeri e Saracuruna. A medida ocorre aós a retirada de 40 trens chineses com problemas técnicos.



Os bilhetes em papel moeda deverão ser trocados por bilhetes eletrônicos nas bilheterias e poderão ser utilizados em qualquer estação até o dia 31 deste mês. As estações são as seguintes: Santa Cruz, Paciência, Campo Grande, Bangu, Realengo, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Ricardo de Albuquerque, Deodoro, Marechal Hermes, Madureira, Engenho de Dentro, Méier, Saracuruna e Gramacho.



A distribuição será realizada na entrada dos clientes, próximo às bilheterias, até que se atinja o total estipulado pelo Termo de Compromisso firmado entre a SuperVia, a Defensoria Pública, o Governo do Estado do Rio (Secretaria de Estado de Transportes) e Agetransp.

Em março de 2019, a empresa cedeu 30 mil bilhetes para viagens gratuitas no ramal de Deodoro. A distribuição é resultado de acordo com a Defensoria Pública Estadual, que pediu reparação por danos morais por um acidente de 27 de fevereiro, quando dois trens bateram, matando um maquinista e paralisando a circulação no trecho.