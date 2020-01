Operação no Morro dos Macacos termina com suspeito morto

Rio - Um suspeito morreu durante uma troca de tiros com policiais militares no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuaram para reprimir o tráfico na região e, durante a ação, houve o confronto. O suspeito, identificado apenas como Flavinho, chegou a ser socorrido para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu.

Nas redes sociais, moradores comentaram sobre o intenso tiroteio na comunidade. "Evitem passar em Vila isabel, muito tiro, muito tiro. A bala tá voando", disse um. "Tiroteio pesado no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Atenção na região, pessoal", disse outro.

Ainda segundo a PM, com o suspeito foi apreendido uma pistola e drogas a serem contabilizadas.