Churrasquinho de rua agora é de lei

O churrasquinho de rua ganhou apoio do poder público com a ampliação da regulamentação desse tipo de comércio ambulante nas ruas de toda a Zona Norte e subúrbio do Rio. Cerca de 150 churrasqueiros lotaram, ontem, o Palácio da Cidade para acompanhar a assinatura do decreto pelo prefeito Marcelo Crivella, da lei de autoria do vereador Rafael Aloisio Freitas (MDB). Na cerimônia houve carne assada.

"Fizemos essa lei em 2015, mas o decreto do ex-prefeito resumia-se a poucos bairros", esclareceu Freitas. O decreto será publicado hoje no Diário Oficial, e estipula que 4% dos ambulantes legalizados de cada região administrativa possam atuar. A restrição permanecerá nos bairros da Zona Sul (exceto Rocinha), Barra, Guaratiba e Centro.

"É com uma felicidade muito grande saber que uma parcela de cariocas, que olhavam de forma estranha para a gente, vai passar a nos ver como trabalhadores legalizados", disse Marcelo Bandeira, que há 30 anos vende seus churrasquinhos no Cachambi.

Crivella se impressionou com a quantidade de pessoas que lotaram o Palácio da Cidade em busca do crachá de churrasqueiro. "Vamos honrar o crachá, é uma conquista de vocês", disse.