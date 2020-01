Carnês do IPTU de 2020 do Rio serão enviados ao longo de janeiro

Rio - A Secretaria Municipal de Fazenda informou, nesta terça-feira, que os carnês do IPTU de 2020 serão enviados aos moradores do Rio ao longo deste mês.

Quem não receber o talão pode pedir a segunda via a partir do dia 13 através do endereço www2.rio.rj.gov.br/smf/iptu2v ou nos Postos de Atendimento do IPTU. Nesse caso, é preciso ter o número da inscrição imobiliária em mãos, identificado nos carnês de anos anteriores.

O pagamento do imposto pela cota única com desconto de 7% terá que ser feito até o dia 7 de fevereiro. O percentual é o mesmo concedido no ano passado

Caso o contribuinte opte por fazer o pagamento pelas 10 cotas terá que ficar atento às datas de vencimento de cada uma:

1ª: 7 de fevereiro

2ª: 6 de março

3ª: 7 de abril

4ª: 8 de maio

5ª: 5 de junho

6ª: 7 de julho

7ª: 7 de agosto

8ª: 8 de setembro

9ª: 7 de outubro

10ª: 9 de novembro

O imposto pode ser pago em qualquer agência bancária autorizada pelo município em território nacional, caixas eletrônicos ou pela Internet.