Homem suspeito de assaltar vereador é preso em São Gonçalo

Rio - Uma ação conjunta entre agentes da 78ºDP (Fonseca) e 79ªDP (Jurujuba) resultou na prisão de um homem acusado de assaltar o vereador Renato Cariello, de Niterói, em dezembro de 2019. O criminoso, identificado como André Bragança De Araújo, foi capturado na manhã desta quarta-feira e já acumulava diversas passagens pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, o parlamentar foi abordado pelo criminoso em frente a sua residência, na Engenhoca. Na ocasião, ele saía de casa com a família. O vereador chegou a entrar em luta corporal com o criminoso e acabou ferido por estilhaços em sua perna, por conta do disparo de arma de fogo utilizada por André.

O criminoso foi encontrado dentro de casa com um revólver calibre 38. Ele também foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Além da arma, foi apreendido com ele dois simulacros de arma de fogo, dois telefones celulares, placas de veículos, relógios, anéis e cordões roubados .

Durantes as buscas os policiais também apreenderam a motocicleta e o capacete utilizados por André no momento do crime e a quantia de R$ 4,150,00, em espécie. Outras vítimas do criminoso já foram identificadas.