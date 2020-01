Passageiro é morto durante assalto a ônibus em Senador Camará

Rio - Um passageiro da linha 864 foi morto na noite desta terça-feira, durante um assalto ao coletivo, próximo à comunidade do Sapo, na Avenida Santa Cruz. A vítima foi identificada como Mauro de Souza Oliveira. A linha faz o itinerário Campo Grande x Bangu, na Zona Oeste do Rio e acumula relatos sobre este tipo de crime nas redes sociais. Segundo usuários, o local mais comum para a ação dos criminosos é próximo à uma unidade do Detran, na mesma via.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para verificar uma ocorrência na Avenida Santa Cruz, em Senador Camará. No local, duas pessoas foram encontradas feridas. As vítimas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Senador Camará, mas Mauro não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios.

Segundo um amigo de trabalho da vítima, que não quis se identificar, ele não costumava fazer aquele trajeto: "Ele tinha acabado de sair do trabalho, nem era o caminho dele, mas ele tinha que resolver um problema! Infeliz situação!", explica. Mauro era casado e deixa três filhos homens.

Estagiária sob a supervisão de Adriano Araujo