Na onda dos colégios cívico-militares, Crivella inaugura primeira unidade, na Zona Norte

Enquanto o governador Wilson Witzel (PSC) tenta regulamentar os colégios cívico-militares na Alerj, o prefeito Marcelo Crivella (PRB) anunciou, na manhã desta quarta-feira (8), as obras da primeira escola cívico-militar da cidade do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério da Educação. A unidade ficará no bairro do Rocha, na Zona Norte.



Segundo resultado preliminar divulgado pelo Ministério da Educação em setembro, 643 municípios de todas as regiões do país manifestaram interesse em aderir ao programa. A expansão de escolas cívico-militares, que prevê a participação de militares da reserva em atividades educacionais e administrativas das unidades, é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro.



O evento contou com a presença de vários parlamentares do PSL, como os estaduais Alana Passos e Anderson Moraes, além do federal Carlos Jordy.