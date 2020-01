Rio pode ter chuva forte nas próximas horas

Rio - A cidade do Rio tem previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas, segundo o Alerta Rio, sistema de meteorologia do município. Em imagens do radar meteorológico é possível ver núcleos de chuva que atuam em Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, se deslocando para a capital.

De acordo com o Alerta Rio, o núcleo de chuva que atuava próximo a Duque de Caxias perdeu intensidade, mas novos que estão sobre Nova Iguaçu e entorno têm lento deslocamento para o Rio. Com isso, pode chover de forma moderada a forte nas próximas horas, principalmente na Zona Norte. A cidade do Rio está em Estágio de Mobilização desde às 18h35 desta terça-feira

Na Baixada Fluminense, choveu muito forte na região de Xerém e moderado em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. Em Nova Iguaçu houve registro de chuva forte. Os dados são do Sistema do Alerta de Cheias, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).