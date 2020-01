Por causa de problemas técnicos, operação da Linha 2 do metrô é realizada de Botafogo até Engenho da Rainha

Rio - Por causa de problemas técnicos, a Linha 2 do metrô operou de Botafogo, na Zona Sul do Rio, até o Engenho da Rainha, na Zona Norte, na tarde desta quarta-feira. Temporariamente, as estações da Pavuna até Tomás Coelho ficaram fechadas por cerca de uma hora. De acordo com o MetrôRio, as estações já foram reabertas e o tráfego foi restabelecido e os intervalos estão em processo de regularização.

Segundo a concessionária, os passageiros afetados puderam escolher entre o bilhete de Siga Viagem, que é aceito em todos os modais ou a devolução do bilhete do metrô. Ao todo, oito estações foram fechadas: Pavuna, Engenheiro Rubens Vaz, Acari/Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Colégio, Irajá, Vicente de Carvalho e Thomas Coelho.

Ainda de acordo com a empresa, a motivação da suspensão do serviço nas estações foi uma avaria técnica em um trem na estação Irajá, na Zona Norte.

MetrôRio Informa: por causa de problemas técnicos, temporariamente, a operação da Linha 2 está sendo realizada de Botafogo até Engenho da Rainha. pic.twitter.com/Ei9nz4vVWh — MetrôRio (@metro_rio) January 8, 2020

MetrôRio Informa: a operação da Linha 2 voltou a ser realizada até a estação Pavuna. No momento, o tráfego de trens até da Linha 2 está irregular. Estamos em processo de normalização. pic.twitter.com/wTKEneJ1eh — MetrôRio (@metro_rio) January 8, 2020

O Centro de Operações (COR) chegou a recomendar alternativas para o transporte enquanto as estações estavam fechadas:

- Para quem se destina a Del Castilho e Pavuna, use os trens do ramal Belford Roxo da Supervia;



- Para quem se destina a Vicente de Carvalho, use o BRT Transcarioca a partir da estação de trem de Olaria, no sentido Vicente de Carvalho;



- Para quem se destina a Irajá, use a Linha 296 (Castelo - Irajá) e também a linha 350 (Passeio - Irajá). O consórcio RioÔnibus irá reforçar a oferta de ônibus dessas linhas, partindo do Centro do Rio. Elas fazem trajeto semelhante ao metrô dentro da região de abrangência da linha 2;



- Para quem se destina à região de Acari, use a linha 298 (Castelo - Acari) de ônibus, partindo do Centro do Rio.