Inmet divulga alerta de perigo devido a chuvas no Rio e Espírito Santo

Rio - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quarta-feira (8) alerta de perigo para várias regiões do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, devido a um acumulado de chuva. Válido até as 13h de quinta-feira (9), o comunicado alerta sobre risco de alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamento de rios.



No estado do Rio, as áreas que podem ser atingidas são a Costa Verde, a região serrana, a região norte e a região metropolitana. No Espírito Santo, as áreas que podem ser afetadas são a capital, Vitória, o sul e o centro-sul do estado e a região de Caparaó.



Região serrana

A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis informou que o município está em estado de alerta. Segundo a secretaria, até o momento, foram registradas 45 ocorrências devido a um temporal resultou em mais de 90 milímetros de chuva em menos de uma hora. O número é quase nove vezes maior do que o esperado para o dia de hoje.



Do total de registros, 33 são de casos de deslizamentos de terra. Na Rua João Xavier, no Bingen, o pluviômetro registrou 96,4 milímetros de chuva em uma hora. No bairro Doutor Thouzet, o acumulado chegou a 85 milímetros.



O secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Paulo Renato Vaz, alertou os residentes em áreas de risco para que fiquem atentos a qualquer ocorrência, lembrando que a chuva tem sido contínua na cidade desde o dia 2 deste mês. Ele informou que, de quinta-feira passada (2) até hoje, foram cadastradas 310 ocorrências que estão sendo atendidas pelo corpo técnico da Defesa Civil.