Casal é detido por uso de oito boletos falsos para retirada de van do depósito da Prefeitura

Rio - Agentes da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) identificaram, nesta quarta-feira, um casal portando oito comprovantes falsos de pagamento de multas. Segundo a Cfer, os dois tentavam fazer a retirada de uma van (para transporte de passageiros) do depósito da Prefeitura, em São Cristóvão, na Zona Norte, quando foram flagrados pelos fiscais. Eles foram presos por agentes da 17ª DP (São Cristóvão) e ainda não foram identificados.

De acordo com a Prefeitura do Rio, o veículo possui mais de R$ 2.800 em multas, sendo sete por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro e uma aplicada pela fiscalização do transporte complementar da prefeitura. Para retirada do automóvel do depósito é necessário o pagamento integral das multas anteriores apresentando comprovação.

Os dois foram encaminhados à delegacia, onde informaram que pagaram R$ 400 pelas falsificações.