Rio - Uma ação conjunta de policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da 22ª Delegacia da Polícia Civil prendeu três homens por tráfico de drogas e apreendeu cerca de 200 quilos de maconha na BR-465, antiga Estrada Rio-São Paulo, na altura de Seropédica, Baixada Fluminense, na noite de quarta-feira.

De acordo com a PRF, policiais realizavam uma blitz na BR-465, quando desconfiaram de um GM/S10 e um Ford/Ka e resolveram abordar. Durante a fiscalização na S10, os policiais encontraram 139 tabletes de maconha, dando um total de cerca de 200 quilos. A droga estava escondida em um fundo falso de uma cama box transportada na carroceria da caminhonete.



Foram presos na ação o motorista da S10, de 41 anos, e os ocupantes, de 36 e 73 anos, do KA, que se deslocava juntamente com a caminhonete. Eles confessaram que estavam trazendo a droga de Goioerê, no Paraná e seria entregue no RJ.



A ocorrência foi encaminhada a 22ª DP (Penha).