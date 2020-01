Rio - Um ônibus foi metralhado quando passava nas proximidades do Complexo da Maré, na Zona Norte, nesta quarta-feira. Um vídeo recebido pelo WhatsApp do DIA (98762-8248) mostra o veículo da Real Auto Ônibus com várias marcas de tiros. Ninguém ficou ferido.

Ônibus é metralhado ao passar perto da Maré. Leia mais em https://t.co/r9o21TtPGF pic.twitter.com/cMi3QBDnRF — Jornal O Dia (@jornalodia) January 9, 2020



Segundo informações, o ônibus tinha acabado de sair da garagem em Bonsucesso e começaria a circular. O veículo passou próximo do Complexo da Maré no momento que ocorria um tiroteio.

De acordo com a empresa Real Auto Ônibus, não havia passageiros no ônibus e nenhum funcionário ficou ferido. "Os disparos foram efetuados durante tiroteio nos arredores de uma das garagens da empresa", disse a Real.