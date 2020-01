Copacabana e Leme receberão o programa Segurança Presente este mês

Rio - Copacabana e do Leme, na Zona Sul do Rio, vão receber o Segurança Presente a partir do próximo dia 20. Diferente da atuação em outras regiões, onde o policiamento do programa é de 8h às 22h, nos bairros turísticos os 33 policiais destacados trabalharão até às 2h da madrugada.

A informação da implementação do programa foi dada pelo O Globo e confirmada pela reportagem do DIA. Além dos policiais, o Segurança Presente também terá o apoio de militares egressos das Forças Armadas e assistentes sociais. A base ficará na Rua Siqueira Campos.

Segundo a Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, a implantação do Segurança Presente nos bairros do Leme e de Copacabana não vai gerar nenhum custo adicional aos cofres públicos, sendo usados recursos do próprio programa. Os bairros da Zona Sul já contam com o programa Rio+Seguro, da Prefeitura do Rio.