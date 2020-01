BRT Transcarioca opera com desvios em três pontos

Rio - O Consórcio BRT Rio informou que a operação no corredor Transcarioca está com desvios em três pontos nesta quinta-feira devido a buracos de grandes dimensões na pista exclusiva. O tráfego dos teve que ser desviado na altura das estações Rio 2 (sentido Alvorada), Curicica (sentido Galeão) e Pinto Teles (sentido Alvorada). Os veículos estão momentaneamente deixando a pista exclusiva e passando pela pista comum. Orientadores do nosso apoio viário estão no local para fazer a sinalização.

Na quinta-feira, os mesmos problemas foram verificados na altura das estações Curicica, Tanque, Taquara e Capitão Menezes, e os desvios também foram necessários. As placas de concretos quebradas nesses locais foram cobertas com asfalto.

A concessionária ressaltar que, ao deixar a pista exclusiva em determinados trechos, as viagens podem ter impactos que afetam diretamente os passageiros do BRT e os demais motoristas das pistas comuns. Nesse tipo de situação é necessário diminuir a velocidade, os articulados passam a depender do trânsito do local e precisam esperar encontrar a próxima entrada para voltar à pista exclusiva, o que reflete nos intervalos e no planejamento da operação. Além disso, devido ao tamanho dos articulados e às necessidades de manobra, o tráfego na pista dos veículos de passeio e ônibus comuns pode ser afetado.