Portal Carioca Digital alcança 1 milhão de cadastros

Rio - O Portal Carioca Digital completou, nesta semana, a marca de 1 milhão de usuários cadastrados. O objetivo é aproximar a prefeitura dos cidadãos cariocas, por meio de serviços que são essenciais no dia a dia.



O Carioca Digital oferece um leque de opções, onde basta o cidadão realizar um cadastro para acessar um espaço digital personalizado e ter informações sobre os serviços que são oferecidos.



Entre os serviços que o site disponibiliza estão: a retirada do cartão de estacionamento para idoso, acesso ao boletim escolar, consulta de contracheque pelo servidor municipal, consulta de multas, licenças de estabelecimentos e eventos, entre outros.



Desde o surgimento do Carioca Digital, em abril de 2014, o portal recebe uma média de 550 cadastros por dia. Tanto o servidor da prefeitura, quanto o cidadão carioca podem ter acesso às informações.



“O Carioca Digital faz parte da estratégia de transformação digital da Prefeitura, que entrega ao cidadão o serviço eletrônico em qualquer tempo, em qualquer lugar, sem a necessidade de deslocamento até uma repartição pública para obter o serviço", afirma o presidente do IplanRio, Júlio Urdangarin.