Disque Denúncia oferece R$ 1 mil por ladrão de motoristas de app com 28 mandados de prisão

Rio - O Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil para quem informar o paradeiro de Rafael Vieira dos Santos. Ele é comparsa de Douglas Santos Muniz, que tinha 27 mandados de prisão por roubo e foi preso nesta quinta-feira em Mangaratiba, na Costa Verde. Os dois são suspeitos de roubar veículos de motoristas de aplicativo. Segundo a polícia, Rafael tem 28 de mandados de prisão pelo crime. As investigações estão sendo conduzidas pela 40ª DP (Honório Gurgel).

De acordo com os agentes, Douglas solicitava corridas por aplicativo e pedia ao motorista para buscar "seu primo" nas imediações do Morro Jorge Turco, na Zona Norte. Já Rafael, abordava e roubava o veículo e os bens das vítimas. Ainda segundo agentes, após o roubo, o automóvel era vendido para desmanches no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, onde a dupla recebia aproximadamente R$ 1 mil por veículo entregue.

A polícia informou ainda que a dupla chegou a ser presa por porte ilegal de arma em junho de 2018, mas foi solta logo em seguida. O Portal dos Procurados pede que qualquer informação a respeito da localização do suspeito pode ser enviada ao Whatsapp (21) 98849-6099; pelo Facebook; pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo aplicativo para celular do Disque Denúncia.