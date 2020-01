Rei Momo e Rainha estão chegando

Ontem, aconteceu o último ensaio fora do palco antes da final do concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval do Rio. A decisão será domingo, mesmo dia da abertura oficial do Carnaval, na praia de Copacabana. O último treino aconteceu no Circo Crescer e Viver, na Cidade Nova, e contou com a presença dos dez finalistas (quatro homens e seis mulheres), além de Patrick Carvalho, coreógrafo da comissão de frente da Vila Isabel.

Dos quatro candidatos a Rei Momo, apenas Djeferson da Silva, de 32 anos, tem o tipo físico do personagem mitológico. Já os outros três finalistas fogem do estereótipo: são magros.

Alex de Oliveira, de 47 anos, já chegou a pesar 225Kg e venceu o concurso em dez oportunidades. Experiente, o decacampeão falou como deve se comportar um Rei Momo: "É estar tanto no mais humilde coreto no subúrbio quanto na maior festa em um grande hotel".

O título de Rainha do Carnaval será disputado por seis beldades. Deisiane de Jesus, de 32 anos, falou como irá se comportar caso vença o prêmio: "Vou representar com muita alegria todos os foliões, minha comunidade, a cidade do Rio de Janeiro e mostrar principalmente que o Carnaval não se resume a plumas e brilhos".

Camila Aparecida, de 33 anos e sambista desde os 7, definiu o papel: "Ser a Rainha do Carnaval significa ser a majestade maior do Brasil, da nossa arte, da nossa raça, das nossas raízes".

A Cidade Maravilhosa conhecerá a Família Real do Carnaval 2020 no dia 12 de janeiro, em uma grande festa em Copacabana com direito a apresentação do Bloco da Favorita. o Rei Momo e a Rainha do Carnaval ganharão R$ 30 mil. Já a primeira e a segunda colocadas como Princesa levarão R$ 22.500. O vice-Rei ficará com R$ 3.500.