Estrondo e fumaça na CSN assustam moradores de Volta Redonda

Rio - Um forte estrondo e muita fumaça, no fim da tarde desta quinta-feira, na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) assustaram moradores de Volta Redonda, no Sul Fluminense. De acordo com a empresa, a fumaça e o ruído foram resultado de uma medida de segurança operacional.

Em nota, a CSN informou que em função da queda de energia que aconteceu no Município, a companhia precisou adotar medidas de segurança, que incluíram a paralisação do alto-forno 3. A empresa disse que já relatou aos órgãos competentes e está tomando as providências necessárias.

Nas redes sociais, moradores relataram que sentiram um cheiro forte de queimado. "Estou passando mal com esse cheiro da CSN", escreveu um. "Alguém sabe o que aconteceu na CSN? Cheiro de borracha pra caramba", comentou outra.