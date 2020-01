Encantado continua no sofrimento

O Dia no seu Bairro voltou ao Encantado, na Zona Norte do Rio e ouviu moradores reclamarem dos mesmos problemas encontrados: alagamentos e ruas esburacadas.

Toda vez que chove, a história se repete: o rio Faria inunda a Rua Francisco Fragoso. E quem continua sofrendo são os moradores. As enchentes são o pesadelo de quem vive no local. "Já perdi tudo que tinha em casa em 2018. No ano passado enfrentamos enchentes e agora que estamos no verão tenho medo de que tudo aconteça outra vez e perca tudo o que consegui recuperar. Não aguento mais", diz Elza Mendes, 60.

Para chegar a ruas próximas é preciso dar uma enorme volta. "Para ir na padaria, eu tenho que fazer um caminho longo. Aqui fica completamente alagado, aí a prefeitura vem aqui suga a água da superfície. Mas a causa do problema não é solucionada", conta Fábio Ribeiro, 47.

Em alguns trechos da rua, moradores ficam ilhados. Quem está fora não entra, e vice-versa, nem de carro. "Há anos a situação é assim e ninguém faz nada. Isso tem que mudar", reclama Claudio Alves, 58.

Apesar das promessas, feitas em nossa primeira visita, em março do ano passado, a Fundação Rio-Águas não fez o serviço de limpeza do Rio Faria, conforme havia garantido.

Questionados novamente, a Fundação não explicou porque o serviço não havia sido feito. Afirmou apenas que enviará uma equipe técnica para avaliar a situação do canal.