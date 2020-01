Homens são presos suspeitos de vender medicamentos proibidos pela Anvisa

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta quinta-feira, ao tentarem vender medicamentos irregulares, sem registro o órgão fiscalizador. Os suspeitos foram capturados por agentes da Delegacia de Atendimento Policial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ).

Segundo os policiais, a prisão foi realizada em decorrência de uma operação idealizada em 2018. Na época, uma passageira tentou embarcar para o exterior com 19 frascos de medicamentos vendidos ilegalmente sem registro da Anvisa.

Na ação desta quinta, os agentes interceptaram o veículo e conseguiram identificar os dois homens. Dentro do carro os policiais encontraram 24 frascos do concentrado leite da moreira, 39 frascos do medicamento saúde total e três do natural life. Eles responderão por crime contra relação de consumo.