Ação do Estado prende um e apreende facas e estilete em Copacabana

Rio - A Marcha pela Cidadania e Ordem fez uma ação de fiscalização e acolhimento a moradores de rua durante a madrugada desta sexta-feira em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Um homem que estava com mandado de prisão em aberto foi preso um usuário de drogas aceitou ser acolhido e foi levado para um abrigo na Baixada Fluminense. Foram apreendidas três 3 facas, três chaves de fenda e um estilete.

Cerca de 35 agentes percorreram os locais mais sensíveis do bairro: Avenida Atlântica do Posto 4 ao 6; Avenida Nossa Senhora de Copacabana, entre as Ruas Bolívar e Francisco Otaviano; além das ruas Souza Lima, Djalma Urich, Francisco Sá e Sá Ferreira.

Ação abordou moradores de rua e um usuário de drogas aceitou ir para um abrigo - Divulgação

Durante a ação foram abordadas 20 pessoas. A Marcha Pela Cidadania e Ordem, coordenada pela Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais, foi criada para coibir ilegalidades, a desordem urbana e acolher pessoas em situação de rua.

Ela atua hoje pelos bairros de Ipanema, Leblon, Lagoa, Gávea, Botafogo, Urca, Copacabana, Leme e também já realizou ações pontuais na Barra da Tijuca, São Conrado e no Centro. Desde o início até esta sexta-feira já foram realizadas 6.105 abordagens, 1.095 atendimentos sociais, rebocados 62 veículos e apreensão de 128 facas.



"Esta operação na madrugada tem por objetivo realizar vasculhamento de armas brancas coibindo ilícitos, pois foi identificado um aumento de assalto com facas neste horário e também prestar auxílio às pessoas em situação de rua", esclarece o Subsecretário Estadual de Ações Estratégicas, coronel João Carlos Mariano.