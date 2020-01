Saara dita as tendências do Carnaval

Com a abertura oficial do Carnaval amanhã, as ruas da Saara, no Centro, já estão cheias de foliões em busca da fantasia perfeita. Mas diferentemente dos anos anteriores, a tendência para quem quer curtir os 50 dias de festa é apostar nos acessórios, sejam femininos ou masculinos. E as opções são para todos os bolsos.

A profissional de mídia social Talita Quaresma aproveitou a manhã de ontem para garimpar adereços na Saara. E foi na Karina Acessórios que ela encontrou algumas peças para cair na folia, como as pedras adesivas, que garantem a possibilidade criar vários estilos no próprio rosto e corpo.

"As pedrinhas são lindas. Dá para fazer várias combinações. Dá para ser sereia, bruxa, fica lindo. Todas as blogueiras estão usando, é tendência", afirmou Talita. As pedras adesivas saem por R$ 6,90 a cartela. Para combinar, arcos variados, com preços entre R$ 3 e R$ 34, além de opções de flores e unicórnio.

Já a moda carnavalesca masculina promete ser bem-humorada. O locutor José Erivonaldo, aliás, atrai os clientes sempre com uma fantasia diferente e conta que os homens têm investido também nos acessórios. "Eles procuram mais peruca, chapéu, para fazer uma fantasia engraçada. Alguns misturam tudo, peruca com arco, por exemplo, e fica muito legal", avisa.

Na Aidan Festa e Cia, as perucas custam R$ 12,99, as máscaras R$ 14,99, os arcos e chapéus a partir de R$ 3,99 e R$ 15, respectivamente. Os foliões mirins, por sua vez, têm à disposição fantasias que custam a partir de R$ 65,90, e podem ser de personagens como princesas e super-heróis.

Há também quem prefira deixar a criatividade solta na hora de montar o visual. A gerente da Loja Lumir, Roberta Alves, conta que algumas opções já ficam montadas para inspirar os clientes, mas dá para fazer várias. "A gente mistura body com short ou com saia, e monta um visual que pode ser de médica, enfermeira ou até mesmo marinheira. Montamos um que pode ser de bruxa, pode ser de Malévola ou feiticeira", ensina. As peças para as combinações custam a partir de R$ 19,99.