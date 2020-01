Centro Loyola PUC-Rio promove visitas guiadas a Igrejas Históricas do Rio

Rio - No ano em que a cidade do Rio de Janeiro foi eleita a primeira Capital Mundial da Arquitetura e irá sediar o principal congresso internacional da área em julho deste ano, o Centro Loyola irá dedicar as atividades do setor de eventos a este tema, com foco especial na Arquitetura Sacra e Religiosa. A agenda de atividades começa com visitas guiadas a duas Igrejas históricas no Centro do Rio, de diferentes períodos e estilos arquitetônicos. A primeira visita será na sexta-feira, 24 de janeiro, das 9h30 às 11h, na Igreja de Nossa Senhora da Candelária; a outra será na sexta seguinte, 31 de janeiro, também a partir das 9h30, mas desta vez em uma Igreja de estilo moderno: a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro.



Os dois encontros serão conduzidos pelo museólogo Frei Róger Brunorio (ofm), que atuou como Coordenador de Bens Culturais da Província Franciscana e, atualmente, desenvolve projetos em inventários de arte sacra, ministra palestra e assessoria sobre o assunto. Ele também estuda iconografia cristã e simbologia religiosa no campo da devoção popular. As visitas são abertas a quem quiser participar, mas as vagas são limitas. Para participar, é preciso fazer inscrição no site: www.centroloyola.puc-rio.br. Informações pelo telefone: 21 3527-2011. Os participantes da visita receberão certificado.