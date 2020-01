Muito calor! Rio tem sensação térmica de 48,6 graus

Rio - O verão carioca segue com força total e nesta sexta-feira, a sensação térmica na cidade atingiu 48,6 graus na estação de Irajá, na Zona Norte, às 12h45, de acordo com o Centro de Operações do Rio (COR). A sensação térmica já é a maior registrada em 2020.

A sexta-feira começou com tempo estável no Rio, com céu claro a parcialmente nublado e sem registro de chuva. Os ventos estiveram fracos a moderados e as temperaturas permaneceram estáveis, com máxima registrada de 38°C às 14h45 na estação Irajá e mínima registrada de 22°C às 4h30 na estação Alto da Boa Vista.

Apesar do calor, ainda há previsão de pancadas de chuva isoladas para o fim da tarde e início da noite de hoje.