Cinco criminosos são presos em operação da PM em Niterói

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira, cinco criminosos, que não tiveram o nome divulgado, por tráfico de drogas. De acordo com a PM, equipes do 12º BPM (Niterói) faziam operação para reprimir o tráfico de drogas na comunidade do Preventório, em Charitas.

Durante o patrulhamento, os militares encontraram cinco homens com 60 buchas de maconha e dois radiotransmissores. Ainda segundo a polícia, o material seria revendido pela região.



O grupo foi preso e encaminhado a 79ª DP (Charitas), onde responderá por tráfico de drogas.