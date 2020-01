Rio - Um corpo, até o momento sem identificação, foi encontrado em um barril de lixo nesta sexta-feira por um gari que trabalhava na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram verificar uma ocorrência na região e, chegando ao local, encontraram o corpo em avançado estado de decomposição. Ainda segundo a PM, bombeiros foram acionados para a retirada do cadáver, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil disse que foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte e diligências estão em andamento para esclarecer o caso.