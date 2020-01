Paty Bumbum e sócia são condenadas a regime semiaberto

Rio - A massoterapeuta Patrícia Silva dos Santos, conhecida como Paty Bumbum, e sua sócia Valéria dos Santos Reis foram condenadas a cinco anos de reclusão em regime semiaberto pelos crimes de lesão corporal grave e exercício de profissão sem autorização legal. A sentença que decidiu pela condenação é do dia 12 de dezembro de 2019.

As duas apresentavam-se como biomédicas e realizavam procedimentos estéticos invasivos com a aplicação de silicone industrial, o que é proibido pela Anvisa, chegando a causar deformidades incuráveis em algumas pacientes. Josman da Silva, que trabalhava como ajudante da dupla e apresentava-se como enfermeiro, foi absolvido das acusações.

"Utilizando-se de tais métodos, os réus obtiveram vantagem econômica indevida em prejuízo de diversas vítimas, durante todo o período de atividade do grupo", diz trecho da decisão.

Dentre as vítimas, a condenação cita Rafaela, que iludida pelos réus, submeteu-se ao procedimento no final do ano de 2016, quando Valéria e Patrícia injetaram o silicone industrial na região dos glúteos de Rafaela, ofendendo sua integridade física em ato do qual resultou enfermidade incurável decorrente de complicações crônicas, como processo infeccioso e inflamatório de aspecto cronificado.

Além disso, a impossibilidade de remover a substância, que, segundo informado pela vítima, deslocou-se da região onde foi aplicada, caracteriza deformidade permanente. Na ocasião, Paty Bumbum e Valéria receberam R$ 3 mil pagos pela vítima a título de honorários pela cirurgia. "A ilicitude de tal vantagem decorre do erro em que incidiu a vítima quanto à natureza do produto utilizado e à inabilitação dos agentes para a cirurgia. A vítima Rafaela, informou em juízo que primeiro conheceu a ré Valéria através de uma amiga sua que havia feito o procedimento", diz outro trecho da sentença.